CITIC Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CITIC Securities lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CITIC Securities mit einem Umsatz von insgesamt 33,92 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 122,47 Prozent gesteigert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,695 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 23,55 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at