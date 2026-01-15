CITIC Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CITIC Securities hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,72 Prozent zurück. Hier wurden 19,02 Milliarden CNY gegenüber 39,38 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,508 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 19,80 Milliarden CNY gelegen.

CITIC Securities hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,96 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,41 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 74,83 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 94,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,99 CNY und einen Umsatz von 77,01 Milliarden CNY beziffert.

