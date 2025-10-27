CITIC Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CITIC Securities ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CITIC Securities die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,64 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CITIC Securities 0,420 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 26,39 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,94 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at