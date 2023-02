Citigroup-Aktie höher: Citigroup nähert sich wohl Verkauf von mexikanischer Tochter

Citi führe exklusive Verhandlungen mit dem Milliardär und Eigentümer von Mexikos größtem Bergbaukonzern Grupo Mexico , German Larrea, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Unternehmer bewerte Banamex mit sechs bis acht Milliarden US-Dollar (5,62 bis 7,49 Mrd Euro) und damit deutlich geringer als Analysten zuletzt. Einige hatten noch bis zu 15,5 Milliarden Dollar in den Raum gestellt. Noch sei nicht klar, ob die Verhandlungen erfolgreich sein werden, hieß es weiter.

Auch die mexikanische Bank Banca Mifel, die von der Investmentgesellschaft Apollo unterstützt werde, habe sich interessiert gezeigt. Allerdings habe sich Citi für tiefgreifendere Gespräche mit Larrea entschieden. Citi hatte Banamex 2001 übernommen, als sie noch die zweitgrößte Bank des Landes war. Schlechte Geschäfte und härtere US-Regularien katapultierten das Unternehmen mittlerweile weiter nach hinten.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Grupo Mexico die US-Bank dazu drängen wolle, Banamex nicht komplett zu veräußern. Stattdessen solle Citi weiter einen Anteil an der Tochter halten. Neben dieser Option sei auch ein Börsengang möglich, zitierte die "Financial Times" das Bankhaus am Montag. Grupo Mexico und Apollo lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Citigroup-Aktie gewann im NYSE-Handel 1,78 Prozent auf 51,00 US-Dollar.

/ngu/mne/men

NEW YORK/MEXIKO-STADT (dpa-AFX)