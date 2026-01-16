Citigroup: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Citigroup hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,580 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,79 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 57,48 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,04 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,54 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 235,74 Milliarden CAD gegenüber 234,24 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

