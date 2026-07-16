Citigroup: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Citigroup hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1479,36 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Citigroup ein EPS von 750,49 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49 706,48 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 63 924,33 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at