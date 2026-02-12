Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
12.02.2026 23:59:12
Citigroup CEO Jane Fraser’s pay rises to US$42 million after banner year
Fraser received US$34.5 million in total compensation in 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!