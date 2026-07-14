Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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14.07.2026 16:22:30
Citigroup CFO Says Bank Is Still Playing Catch-up in Equities
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