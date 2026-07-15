Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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15.07.2026 18:32:21
Citigroup Delivers ‘Rare Clean Sweep’ With Best Quarterly Revenue in a Decade, Says Analyst
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Nachrichten zu Citigroup Inc.
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14.07.26
|Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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13.07.26
|S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citigroup von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.07.26
|Jane Fraser’s ruthless remake of Citigroup (Financial Times)
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06.07.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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29.06.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.06.26
|Erste Schätzungen: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.06.26
|Citi Commercial Bank Drives Dialogue on the Future of Business at Annual Executive Summit in Hong Kong (EQS Group)
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22.06.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)