Citigroup gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Citigroup hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 570,03 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Citigroup noch ein Gewinn pro Aktie von 446,38 ARS in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Citigroup in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60 592,85 Milliarden ARS im Vergleich zu 41 074,79 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2943,85 ARS. Im Vorjahr waren 1813,02 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 213 719,40 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 156 562,96 Milliarden ARS in den Büchern standen.

