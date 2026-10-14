Citigroup hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Citigroup präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,86 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 23,85 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 45,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citigroup 43,88 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at