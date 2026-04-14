Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
14.04.2026 14:10:24
Citigroup Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Citigroup Inc. (C) released earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $5.78 billion, or $3.06 per share. This compares with $4.06 billion, or $1.96 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.1% to $24.63 billion from $21.59 billion last year.
Citigroup Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.78 Bln. vs. $4.06 Bln. last year. -EPS: $3.06 vs. $1.96 last year. -Revenue: $24.63 Bln vs. $21.59 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!