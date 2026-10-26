JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|
26.10.2026 11:30:00
Citigroup Just Opened a "90-Day Catalyst Watch" on SpaceX, While JPMorgan Chase More Than Doubled Its Price Target. Here's Why Wall Street Is Now So Bullish on the Stock
Since its initial public offering (IPO) in June, Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) has been a battleground stock. The company went public at a huge valuation and now trades with a market cap of about $2 trillion.
Meanwhile, the company has continued to raise significant debt as it plans to spend heavily to pursue an ambitious slate of goals, including significantly expanding its artificial intelligence (AI) compute capacity and eventually launching data centers in space.
Although there is still a long way to go, SpaceX has recently been getting a lot of love from Wall Street. Analysts at Citigroup recently opened an "upside 90-day catalyst watch" on the stock, while analysts at JPMorgan Chase just more than doubled their price target.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citigroup Inc.
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Citigroup-Aktie unter Druck: Anleihegeschäft sorgt für positive Überraschung (dpa-AFX)
|
12.10.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Ausblick: Citigroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|28,21
|-3,36%
|Citigroup Inc.
|107,98
|0,06%
|JPMorgan Chase & Co.
|296,40
|-0,05%
|Tesla
|339,00
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.