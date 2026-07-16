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16.07.2026 06:31:29
Citigroup legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Citigroup hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,850 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,81 Milliarden CAD – ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citigroup 59,92 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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