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15.10.2026 06:31:29
Citigroup legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Citigroup präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1424,83 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Citigroup ein EPS von 823,68 ARS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 58 296,87 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68 482,25 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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