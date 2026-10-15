Citigroup legte Quartalsergebnis vor

Citigroup hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Citigroup 0,800 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,92 Milliarden CAD – ein Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citigroup 60,43 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at