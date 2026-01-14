Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
14.01.2026 14:07:25
Citigroup profit slips as expenses rise amid sweeping overhaul
Chief executive Jane Fraser is pushing through bank’s biggest restructuring in more than a decadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citigroup Inc.
|
14.01.26
|Citigroup profit slips as expenses rise amid sweeping overhaul (Financial Times)
|
14.01.26
|Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25