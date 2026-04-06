Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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06.04.2026 07:16:46
Citigroup pushes back Fed rate cut timeline after strong US job numbers
Downside risks for the labour market are mounting from a war with Iran that has no clear end in sightWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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