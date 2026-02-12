Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
12.02.2026 23:20:37
Citigroup raises CEO Jane Fraser’s pay to record $42mn
Pay bump makes her among the best-paid CEOs at a Wall Street bankWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
