Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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04.05.2026 23:47:16
Citigroup sets new rewards structure for banking and wealth referrals
Employees will be paid directly for generating business instead of sharing revenue between the group’s unitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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