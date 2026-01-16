Citigroup: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Citigroup hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,59 Prozent auf 42,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,99 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Citigroup ein Gewinn pro Aktie von 5,94 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 169,15 Milliarden USD – eine Minderung um 1,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 170,98 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 7,58 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 86,41 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at