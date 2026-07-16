Citigroup stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Citigroup hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,52 Prozent auf 229,27 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 245,25 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at