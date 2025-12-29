Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|
30.12.2025 00:34:09
Citigroup to take US$1.1 billion loss on Russian business unit sale
Other lenders have also scaled back, with Goldman Sachs gaining approval earlier this year to sell its business in RussiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
