Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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26.03.2026 04:02:28
Citigroup top Asia banker Jan Metzger leaves for role at Standard Chartered
The bank’s “Fit for Growth” restructuring programme is aimed at streamlining operations and saving US$1.5 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Standard Chartered plc
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23.03.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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19.03.26
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19.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.03.26
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18.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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17.03.26
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17.03.26
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