Citigroup vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Citigroup hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Citigroup 45,37 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at