|
16.01.2026 06:31:29
Citigroup zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Citigroup hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,47 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,94 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 BRL im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Citigroup 938,48 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 921,75 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.