Citigroup zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Citigroup hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,47 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,94 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 BRL im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Citigroup 938,48 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 921,75 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at