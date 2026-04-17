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17.04.2026 06:31:29
Citigroup zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Citigroup hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Citigroup im vergangenen Quartal 44,55 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Citigroup 41,46 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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