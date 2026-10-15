Citigroup zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Citigroup hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Citigroup 234,57 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 239,10 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at