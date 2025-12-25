|
Citius Oncology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Citius Oncology hat am 23.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,340 USD. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
