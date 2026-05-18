Citius Oncology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Citius Oncology gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at