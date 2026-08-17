Citius Oncology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Citius Oncology ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Citius Oncology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Citius Oncology ebenfalls 0,080 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at