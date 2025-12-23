|
24.12.2025 00:34:17
Citius Pharmaceuticals Inc. Full Year Loss Decreases
(RTTNews) - Citius Pharmaceuticals Inc. (CTXR.OB) released Loss for full year of -$37.43 million
The company's earnings totaled -$37.43 million, or -$3.38 per share. This compares with -$40.19 million, or -$5.97 per share, last year.
Citius Pharmaceuticals Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$37.43 Mln. vs. -$40.19 Mln. last year. -EPS: -$3.38 vs. -$5.97 last year.
