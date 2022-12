Citius Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Citius Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.12.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Citius Pharmaceuticals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,230 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,230 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at