25.12.2025 06:31:28
Citius Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Citius Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Citius Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,720 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,380 USD. Im Vorjahr waren -5,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
