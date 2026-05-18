Citius Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Citius Pharmaceuticals hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Citius Pharmaceuticals ein EPS von -1,270 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at