Citizen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Citizen ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Citizen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Citizen noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 615,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at