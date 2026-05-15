Citizen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Citizen hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Citizen ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 571,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 493,3 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,23 USD gegenüber 3,21 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Citizen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at