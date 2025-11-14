Citizen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Citizen lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 569,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 540,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

