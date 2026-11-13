Citizen Watch hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Citizen Watch hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,33 JPY, nach 11,03 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 108,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at