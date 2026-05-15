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15.05.2026 06:31:29
Citizen Watch legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Citizen Watch hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 36,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citizen Watch 6,84 JPY je Aktie eingenommen.
Citizen Watch hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 127,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 97,91 JPY je Aktie generiert.
Der Jahresumsatz wurde auf 346,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 316,89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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