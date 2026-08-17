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17.08.2026 06:31:29
Citizen Watch: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Citizen Watch lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 36,56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Citizen Watch 37,67 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,35 Prozent auf 98,13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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