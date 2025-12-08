|
Citizens Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Citizens Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Citizens Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,5 Millionen USD im Vergleich zu 9,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
