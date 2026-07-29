Citizens Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Citizens Bancorp äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citizens Bancorp 0,090 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Citizens Bancorp einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at