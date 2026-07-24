Citizens Bancorp Of Virginia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Citizens Bancorp Of Virginia äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Bancorp Of Virginia 1,19 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 8,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at