Citizens Bancorp Of Virginia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Citizens Bancorp Of Virginia hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,91 Prozent auf 7,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,57 USD, nach 4,05 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 30,05 Millionen USD gegenüber 27,60 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at