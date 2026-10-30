Citizens Bancorp Of Virginia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Citizens Bancorp Of Virginia hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at