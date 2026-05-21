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21.05.2026 06:31:29
Citizens Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Citizens Bancorp hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Citizens Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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