Citizens Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Citizens Bancorp hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Citizens Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Citizens Bancorp einen Umsatz von 8,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at