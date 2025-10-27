Citizens Community Bancorp Aktie
WKN DE: A0LEFB / ISIN: US1749031043
|
27.10.2025 14:37:10
Citizens Community Bancorp Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - citizens community bancorp inc. (CZWI) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $3.7 million, or $0.37 per share. This compares with $3.3 million, or $0.32 per share, last year.
citizens community bancorp inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.7 Mln. vs. $3.3 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.32 last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Community Bancorpmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.