Citizens Community Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Citizens Community Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Citizens Community Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,5 Millionen USD im Vergleich zu 25,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at